«Машина — моя единственная радость». Владельцем раздавленного в «Меге Дыбенко» автомобиля оказался инвалид

Во время проведения строительных работ 14 июня на территории ТЦ «Мега Дыбенко» произошло частичное обрушение перекрытия на подземный паркинг. Жертв нет, но был поврежден припаркованный автомобиль Chevrolet Lanos. «Фонтанка» нашла его владельца — он ничего о ЧП не знал.

«Ничего себе! А я ничего и не знаю, – заявил «Фонтанке» Станислав С. – Я инвалид, у меня рука перебита, эта машина — моя, можно сказать, единственная радость. Позавчера её поставил там, потому что собирался отвезти бабушку 90-летнюю на кладбище в Волхове, мы с ней ездим на могилу к деду — ветерану войны, он там похоронен».

Фото: читатель "Фонтанки"

Никто из полиции и «Меги», по его словам, ему не звонил. Теперь он планирует сам с ними связаться, чтобы получить компенсацию. Сегодня «Мега» закрыта — как объясняется на официальном сайте, по «техническим причинам».





