Завершение капремонта 2 км Ярославского проспекта обойдется в 109 млн рублей. Подрядчик очаровал закупочную комиссию скидкой в 150 тысяч

Компания «Стройинвест» выиграла аукцион петербургского ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на капитальный ремонт Ярославского проспекта. Информация об этом 14 июня появилась на сайте госзакупок.

Победа в борьбе за контракт с максимальной стоимостью в 109,57 млн рублей досталась «Стройинвесту» не просто так: компания предложила выполнить все работы за 109,41 млн рублей. Единственный конкурент – ООО «Экспрессстрой» – такой щедростью не отличился и оказался готов работать только по самой высокой цене. Теперь, как следует из техзадания, «Стройинвест» должен будет закончить капитальный ремонт Ярославского проспекта до 30 мая 2020 года.

«Подрядная организация завершит ремонт участка протяженностью 2,03 км. В рамках контракта будут закончены работы по замене дорожного покрытия на площади, ремонту тротуаров, переустройству инженерных коммуникаций и наружного освещения, а также по благоустройству участка», — сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, что «Стройинвест» – уже третий подрядчик, который выйдет на этот объект. В 2015 году контракт стоимостью 200 млн рублей на расширение Ярославского проспекта с 4 до 6 метров получила компания «Евроавтодор». Не прошло и года, как компания стала банкротом. В 2016 году на объект вышла компания «А-Проект», однако уже к концу 2017 года по соглашению со Смольным подрядчик отказался от Ярославского проспекта.





