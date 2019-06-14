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14.06.2019 13:03
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«Солнечный город» приглашает в парк на фестиваль друзей

Веселый семейный праздник «Фестиваль друзей» (0+) пройдет в парке квартала «Солнечный город» в эту субботу, 15 июня, с 11 до 16 часов. Организатор — компания «Петербургская Недвижимость» — рассказывает, чем можно будет заняться на мероприятии.

«Солнечный город» приглашает в парк на фестиваль друзей

Setl City

Потанцевать и послушать музыку 

Главное действие развернется на сцене на центральной поляне парка. Здесь пройдет развлекательное шоу и выступит кавер-группа, которая исполнит зажигательные популярные песни. 

Повеселиться с детьми 

«Фестиваль друзей» отлично подходит для семейного отдыха: для маленьких посетителей продумана отдельная программа с аниматорами и веселыми конкурсами. Аквагрим, мастер-классы, бадминтон – выбор есть. Кроме того, в парке «Солнечного города» обустроено множество современных игровых площадок с качелями и развивающими «лазилками».

Научиться скандинавской ходьбе и правильному бегу

Нордическая ходьба становится все более популярной среди последователей здорового образа жизни: в городских парках и на улицах часто можно встретить людей, рассекающих по дорожкам с палками. На фестивале гости смогут вместе со специалистами освоить технику этого популярного вида спорта. А для любителей скорости – мастер-класс по бегу.

Научиться забрасывать и забивать мяч

Еще один спортивный мастер-класс поможет посетителям освежить навык, знакомый еще со школьных уроков физкультуры, — бросание мяча в баскетбольную корзину. Тренер научит всех желающих забивать «трехочковый» — бросок, совершенный с расстояния более 6 метров от кольца. Кроме того, гости смогут попрактиковаться в забивании мяча в футбольные ворота.

Setl City
Setl City

Поиграть в подвижные игры 

Для любителей активного отдыха на фестивале будут организованы «городки» — известная русская народная игра, существующая уже более двух столетий. Потренировать меткость можно будет на занятиях по фрисби или метанию летающих дисков. 

Обучить собаку выполнять команды

На празднике будут рады и четвероногим гостям. В парке ЖК «Солнечный город» есть специальная площадка для дрессировки: здесь проведут интерактив «Собака — друг человека», в рамках которого кинологи помогут питомцам разучить новую команду. 

Обменяться цветами и книгами

Для цветоводов и книголюбов на «Фестивале друзей» будет организован кроссбукинг и обмен цветами. Гости смогут принести прочитанные романы и надоевшие растения, а взамен забрать новые. Также будет работать цветочный маркет.

Выбрать квартиру и получить скидку 

Setl City
Setl City

У гостей, которые хотели бы сделать «Солнечный город» своим домом, будет много возможностей поближе познакомиться с кварталом. Для них проведут индивидуальные экскурсии по жилому комплексу и покажут примеры студии и двухкомнатной квартиры с полной чистовой отделкой. В представительстве, расположенном рядом с парком, будут работать специалисты компании: они помогут подобрать планировку и ипотечную программу, проконсультируют насчет «Солнечного города» и других жилых комплексов. Кроме того, только в день праздника гости смогут получить персональную скидку на квартиру в любом объекте комфорт-класса от компании Setl Group. 

Как добраться:

«Солнечный город» расположен на Петергофском шоссе, недалеко от парка «Новознаменка». До квартала можно доехать на маршрутке от станции «Проспект Ветеранов», однако для удобства гостей «Петербургская Недвижимость» организует трансфер. Автобусы будут курсировать от офиса компании на Московском, 212 раз в полчаса: первый отправляется в 10-30, последний — в 15-00. Обратно также можно вернуться на автобусе компании.

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

 

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