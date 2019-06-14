Эрмитаж согласовал работы по укреплению фундамента Биржи

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на проведение работ по укреплению основания здания Биржи. Информация об этом 14 июня появилась на сайте администрации Петербурга.

На проведение работ отведен срок до 10 мая 2020 года. На реставрацию и приспособление под современное использование здания выделили 2 млрд рублей. В рамках первого этапа основание памятника уже укрепляла компания «Ренессанс-реставрация» за 183 млн рублей. В подвалах здания пробурили скважины глубиной 4 метра, и заполнили их цементным составом. Знакомые с ходом работ источники «Фонтанки» ранее высказывали опасение, что избранный метод укрепления может оказаться слишком жестким с учетом специфики грунтов.

Второй этап, который включает в себя реставрацию фасада и крыши, осенью 2018 года получила компания «Меандр» за 300 млн рублей. Ранее «Фонтанка» писала, что, по информации сайта госзакупок, «Меандр» в 2017-2018 годах получил 66 контрактов на общую сумму 5,2 млрд рублей.





