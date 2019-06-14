При пожаре в приюте «Брошенный ангел» не пострадал ни один усатый

Сотрудники МЧС спасли всех постояльцев приюта для животных «Брошенный ангел», что на Кожевенной линии в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 14 июня.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

«Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей удалось не допустить гибели пушистых постояльцев приюта», – пишут в ГУ МЧС.

Напомним, информация о возгорании в разноуровневом здании с пристройкой поступила на пульт дежурного около половины одиннадцатого утра. Пожарные поспешили на выручку к животным, которые были в приюте. Администрация сообщила, что кошек у них ровно триста, а ещё семь собак.





