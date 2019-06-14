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14.06.2019 12:47
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Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест»

Компания сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в мае-июне 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и «Город мастеров».

Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест»

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

На Малой Бухарестской улице продолжается возведение двух очередей жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти 13-этажных секций: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5. Первые три из них возведены под кровлю. В секциях 1.4 и 1.5 завершается кирпичная кладка 13-го этажа. В составе второго этапа ведутся активные строительные работы на уровне первого этажа.

В жилом квартале NEWПИТЕР в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области идет строительство восьмого, девятого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей; продолжается подготовка к вводу объекта в эксплуатацию седьмого лота ЖК NEWПИТЕР на 171 квартиру.

Восьмой лот ЖК NEWПИТЕР, включающий в себя жилое здание из кирпича на 259 квартир, находится в активной стадии строительства – в июне рабочие завершают кирпичную кладку стен третьего этажа.

В девятом лоте жилого квартала, также состоящего из 9-этажного дома на 259 квартир, в первых трех секциях ведется кирпичная кладка 3-го этажа. Ввод в эксплуатацию восьмого и девятого лотов назначен на IV квартал 2020 года.

В десятом лоте – 9-этажном жилом доме на 183 квартиры проводятся работы по отделке и благоустройству. Сдача объекта намечена на конец 2019 года.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области ведется строительство 9-секционного лота 7-21 и комплекса «Архитектор» (лот 8).

В секциях «А», «Б», «В» и «Г» лота 7-21 вертикальное остекление балконов и лоджий готово на 90%. Окна в квартирах смонтированы, продолжается остекление коммерческих помещений первого этажа. Завершено создание декоративных элементов фасадов. Чистовая отделка ведется в местах общего пользования: выполнена со 2-го по 17-й этаж.

Продолжаются работы в секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К». В 18-этажных «И» и «К» завершено остекление витражей. Во всех секциях продолжается отделка мест общего пользования, в том числе, лифтовых холлов, лестниц и помещений для консьержей. Также строители приступили к благоустройству. Ввод в эксплуатацию лота 7-21 ЖК «Капитал» запланирован на конец 2019 года.

Также в Кудрово идет строительство жилого комплекса «Архитектор», рассчитанного на 869 квартир. Дом состоит из пяти секций: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. В эти дни в секции 8.1 ведется кирпичная кладка 18-го этажа, в секции 8.2 устанавливается плита перекрытия над 18-м этажом, а в секции 8.3 – над 16-м. В секциях 8.4 и 8.5 продолжается кладка стен 16-го этажа. Завершить ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга завершается возведение ЖК бизнес-класса «Сосновка». Дом расположен на проспекте Тореза, 77, в двух шагах от парка. Объект должен быть введен в эксплуатацию уже этой осенью. Сейчас в жилом комплексе на 80% выполнены сантехнические и электромонтажные работы. С 7-й по 14-ю секции в местах общего пользования ведется чистовая отделка. Начато комплексное благоустройство.

В Калининградской области продолжается строительство второго и третьего лотов ЖК «Город мастеров». В третьем лоте (вторая очередь строительства) завершено благоустройство придомовой территории, выполнен монтаж опор наружного освещения. Закончена внутренняя отделка жилых домов, установлены системы внутреннего  газоснабжения, запущены лифты. В домах №12, 13, 14 и 15 завершается монтаж радиаторов и котлов. Ведется подготовка к вводу лота в эксплуатацию. Завершена реконструкция Корпоративной улицы – создано 250 метров дорожного полотна с устройством пешеходного тротуара.

В состав второго лота (третья очередь строительства) входит четыре дома: №7, 8, 9 и 10. В мае в двух из них было залито перекрытие, велся монтаж стен первого этажа. Также ведутся работы по прокладке пристенного дренажа домов № 9 и 10.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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