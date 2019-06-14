Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест»

Компания сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в мае-июне 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и «Город мастеров».

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

На Малой Бухарестской улице продолжается возведение двух очередей жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти 13-этажных секций: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5. Первые три из них возведены под кровлю. В секциях 1.4 и 1.5 завершается кирпичная кладка 13-го этажа. В составе второго этапа ведутся активные строительные работы на уровне первого этажа.

В жилом квартале NEWПИТЕР в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области идет строительство восьмого, девятого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей; продолжается подготовка к вводу объекта в эксплуатацию седьмого лота ЖК NEWПИТЕР на 171 квартиру.

Восьмой лот ЖК NEWПИТЕР, включающий в себя жилое здание из кирпича на 259 квартир, находится в активной стадии строительства – в июне рабочие завершают кирпичную кладку стен третьего этажа.

В девятом лоте жилого квартала, также состоящего из 9-этажного дома на 259 квартир, в первых трех секциях ведется кирпичная кладка 3-го этажа. Ввод в эксплуатацию восьмого и девятого лотов назначен на IV квартал 2020 года.

В десятом лоте – 9-этажном жилом доме на 183 квартиры проводятся работы по отделке и благоустройству. Сдача объекта намечена на конец 2019 года.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области ведется строительство 9-секционного лота 7-21 и комплекса «Архитектор» (лот 8).

В секциях «А», «Б», «В» и «Г» лота 7-21 вертикальное остекление балконов и лоджий готово на 90%. Окна в квартирах смонтированы, продолжается остекление коммерческих помещений первого этажа. Завершено создание декоративных элементов фасадов. Чистовая отделка ведется в местах общего пользования: выполнена со 2-го по 17-й этаж.

Продолжаются работы в секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К». В 18-этажных «И» и «К» завершено остекление витражей. Во всех секциях продолжается отделка мест общего пользования, в том числе, лифтовых холлов, лестниц и помещений для консьержей. Также строители приступили к благоустройству. Ввод в эксплуатацию лота 7-21 ЖК «Капитал» запланирован на конец 2019 года.

Также в Кудрово идет строительство жилого комплекса «Архитектор», рассчитанного на 869 квартир. Дом состоит из пяти секций: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. В эти дни в секции 8.1 ведется кирпичная кладка 18-го этажа, в секции 8.2 устанавливается плита перекрытия над 18-м этажом, а в секции 8.3 – над 16-м. В секциях 8.4 и 8.5 продолжается кладка стен 16-го этажа. Завершить ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга завершается возведение ЖК бизнес-класса «Сосновка». Дом расположен на проспекте Тореза, 77, в двух шагах от парка. Объект должен быть введен в эксплуатацию уже этой осенью. Сейчас в жилом комплексе на 80% выполнены сантехнические и электромонтажные работы. С 7-й по 14-ю секции в местах общего пользования ведется чистовая отделка. Начато комплексное благоустройство.

В Калининградской области продолжается строительство второго и третьего лотов ЖК «Город мастеров». В третьем лоте (вторая очередь строительства) завершено благоустройство придомовой территории, выполнен монтаж опор наружного освещения. Закончена внутренняя отделка жилых домов, установлены системы внутреннего газоснабжения, запущены лифты. В домах №12, 13, 14 и 15 завершается монтаж радиаторов и котлов. Ведется подготовка к вводу лота в эксплуатацию. Завершена реконструкция Корпоративной улицы – создано 250 метров дорожного полотна с устройством пешеходного тротуара.

В состав второго лота (третья очередь строительства) входит четыре дома: №7, 8, 9 и 10. В мае в двух из них было залито перекрытие, велся монтаж стен первого этажа. Также ведутся работы по прокладке пристенного дренажа домов № 9 и 10.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/