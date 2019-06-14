Офицеры не оценили ритуальный танец африканских курсантов Морского корпуса Петра Великого. Иностранцы жалуются на проблемы

Темнокожие курсанты Морского корпуса Петра Великого, которые национальными песнями и плясками в тельняшках отметили национальный праздник на Васильевском острове, столкнулись с проблемами в учебном заведении.

14 июня они рассказали, что офицеры теперь просят удалить видеозапись из Сети. А в соцсетях они столкнулись с осуждением от блюстителей уставов. «Если ты в форме, то на людях должен быть образцом, то есть никаких дурацких танцев в расхристанном виде с бутылкой в руке, ни шуток в стиле «деревня дураков». Если бы не были в форме, то может быть дурачество ещё прокатило. И ещё обыкновенный вопрос командира по воспитательной работе: а где в данный момент должны были находиться курсанты и чем должны заниматься?» – пишет один из таких людей.

Основатель группы «Живём на Васильевском» Нэлли Вавилина, которая разместила видео, считает, что ничего, кроме положительной реакции и уважительного отношения к парням, ни у кого из пользователей соцсетей запись не вызвала, и добавила, что не видела у них в руках алкоголя. В бутылках было что-то вроде лимонада.

«В связи с этим мы считаем необходимым обратиться к руководству Корпуса Петра Великого с просьбой отнестись с пониманием к времяпрепровождению своих курсантов в свободное от учебы время, тем более, если они приехали из такой далекой страны. Ведь это же замечательно, когда у людей хорошее настроение. Это значит, что им комфортно жить, учиться и отдыхать в нашем великом городе, в уникальном старейшем учебном заведении. И это не позор для корпуса, это ваше достижение. И вообще, вот Петр I парней бы точно не осудил», – рассказала Вавилина.

В приемной начальника Военно-морской академии имени Кузнецова, к которой был присоединен Морской корпус, заявили «Фонтанке», что ответственный за общение со СМИ сотрудник находится на выезде.





