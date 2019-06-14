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Город
14.06.2019 12:52
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Агапитова рассказала о «сексуальном досуге» среди 9-летних в детском лагере под Выборгом. В СК уже направлено заявление

В одном из лагерей Ленобласти «практикуются недетские игры», заявила детский омбудсмен в Петербурге Светлана Агапитова после поездки туда. Мальчик 9 лет «учил любви» своих друзей-ровесников. 

Речь идёт о лагере «Ракета» в посёлке Горьковское Выборгского района Ленобласти. Уполномоченный по правам ребёнка посетила учреждение и сделала вывод, что с дисциплиной и воспитанием дела там обстоят не слишком хорошо: по ночам озорные дети не дают спать другим, а среди девятилеток завёлся растлитель. 

«Эти «досуговые мероприятия», организованные по инициативе одного из 9-летних отдыхающих в свободное время, можно описать формулировками: «развратные действия сексуального характера», «оральные половые контакты», «имитация гомосексуального полового акта». Еще раз уточним, что все это происходило среди мальчиков 9-10 лет…» – сообщается на сайте Агапитовой.  

Уполномоченный по правам ребёнка отмечает, что всё это делалось и по доброй воле, и в результате игры «камень-ножницы-бумага», и по принуждению. Директор лагеря Сергей Блынский якобы снимает с себя ответственность за эти происшествия. Он ограничился тем, что отправил проблемного ребенка из лагеря домой к родителям, не сообщив о недетских играх «куда следует».   



С «Фонтанкой» Блынский общаться отказался. «Комментария не будет, все вопросы к Агапитовой», – ответил он корреспонденту нашего издания.   

Сама Светлана Агапитова отмечает, что лагерь выходит на торги по социальным путёвкам, то есть заранее представляет, что работать придётся с непростыми детьми. 

«Все произошедшее в лагере – это звенья одной цепи и прямое следствие коммерческого подхода к организации отдыха детей социальных категорий, – считает детский уполномоченный. – На бытовых условиях сейчас экономить сложнее – там проверяющих хватает. Поэтому воспитательно-педагогическая работа делается по остаточному принципу. Что уж тут говорить про индивидуальный подход, который в работе с «социальной» категорией детей очень важен? Квалификации и возможностей коллектива не хватает даже на организацию времени таким образом, чтобы его не оставалось на деструктивные проявления. Ведь не секрет, что «все беды от безделья».

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка обратился в Следственный комитет Ленинградской области. «Фонтанка» направила запрос пресс-службе ведомства и ждет ответа.

 

 

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