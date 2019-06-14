На юге КАД тоже быть пробкам: между Московским шоссе и Софийской закроют две полосы

На неделю для ликвидации колейности ограничат движение на юге кольцевой автодороги Петербурга. На этот раз закроют не одну, а две полосы.

Как сообщает 14 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 по 21 июня на 76-м километре внешнего кольца КАД, между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей, будут закрыты для движения первая и вторая полосы, а также полоса безопасности. На третьей и четвёртой полосах ограничат скорость до 50 км/ч.

АО «ВАД» будет вести работы в круглосуточном режиме. Сообщение о перекрытии выведут на табло и знаки переменной информации.

Напомним, с сегодняшнего дня для устранения колейности проезжей части также сужен участок внутреннего кольца между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. Работы будут идти до 22 июня. Помимо этого, колейность ликвидируют на участках между проспектом Культуры и дорогой Петербург – Матокса и между Колтушским и Мурманским шоссе, а также на внешнем кольце между Таллинским и Московским шоссе.







Кроме того, в связи с реконструкцией на севере КАД до 1 июля полностью закрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. А на вантовом мосту из-за плохого состояния деформационного шва до осени ограничено движение грузовиков.