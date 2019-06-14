Когда остается надеяться только на бога. МЧС отчиталось о священных обрядах на мордовских водоёмах

ГУ МЧС по Мордовии на своём сайте отчиталось о проведении специального мероприятия по усилению безопасности – освящению водоёмов. «Сотрудники МЧС готовы взаимодействовать с другими государственными структурами, общественными и религиозными организациями в самых различных формах ради сохранения жизни людей», – отмечается в сообщении управления.

Подобную практику в Мордовии начали применять с 2017 года в рамках соглашения о сотрудничестве между республиканским ГУ МЧС и епархиями, входящими в состав Мордовской митрополии: в разгар купального сезона православный священник читает молебен на берегу, обходит с кадилом водоём, окропляет святой водой пляж и спасательный пост. В этом году уже освящены большинство крупнейших водоемов Саранска.

9 июня в мордовском селе Тазнеево в пруду утонула 12-летняя девочка, сообщало ГУ МЧС. С ней вместе купался 11-летний мальчик, а взрослых не было. Республиканское СУ СК начало проверку. В Петербурге к 10 июня утонули шестеро.

Что касается освящения как меры безопасности, она используется повсеместно, особенно на дорогах. Так, святой водой окропляли трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, с участием хора певчих. В 2009 году священники вышли на дороги вместе с сотрудниками ГИБДД в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга: водители тогда получали благословение батюшки, а некоторые решили сразу пройти обряд освящения «колесницы». Многие автомобилисты верят в эффективность работы церкви и сами просят провести обряд на участках, где часто случаются аварии. Воду же принято освящать в праздник Богоявления, и этой зимой православные священники охватили все океаны планеты, причём не первый раз.





