Разработана концепция оформления парадных холлов в «Новом Лесснере»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» утверждена концепция оформления парадных холлов.

Дизайн-проект в стиле Ар-деко одновременно сочетает в себе шик и элегантную утонченность. Жильцов и гостей встречает просторный парадный холл, выполненный в пастельных тонах. Геометричность форм подчеркивается высокими зеркалами, витражными дверьми, светильниками и декором. Оригинальный дизайн потолка, повторяющийся в рисунке пола и элементах мебели, создает ощущение легкости. А блеск стекла и металла добавляет интерьеру остроты и торжественности.

В большинстве парадных по два входа – со стороны улицы и тихого зеленого двора, свободного от машин. В каждой парадной работает консьерж-служба. Ее сотрудники помогут встретить курьера, придержать дверь, если вы идете с коляской или покупками, будут следить за чистотой и порядком.

«С каждым годом покупатели придают всё больше значения эстетической составляющей, – подчеркивает начальник отдела продаж «Отделстрой» Николай Гражданкин, – Для них важны не только расположение жилого комплекса, наличие паркинга, закрытого двора, инфраструктуры. Помимо этого клиентов интересует, насколько солидно будет выглядеть их дом внутри и снаружи, какое впечатление будут производить парадные холлы, лифты, общие коридоры. Мы учли все эти требования для того, чтобы возвести по-настоящему комфортный и респектабельный ЖК «Новый Лесснер».

Напомним, жилой комплекс бизнес-класса «Новый Лесснер» строится в 5 минутах от Петроградской стороны, в 250 м от набережной Невы. Наличие трех выездов позволяет выбирать удобный маршрут в зависимости от ситуации на дорогах. Школа, детский сад, подземные и многоуровневые паркинги находятся прямо на территории жилого комплекса.

Телефон отдела продаж: (812) 670-01-01

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/