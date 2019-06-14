Сборная России по футболу второй месяц растет в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных в пятницу, 14 июня. Первая тройка рейтинга осталась прежней – Бельгия (1746 очков), Франция (1718) и Бразилия (1652).

Сборная России (1436) поднялась с 46-го места на 43-е, обойдя Нигерию и Марокко. Это произошло благодаря победам российской команды над Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0) в отборочном раунде на чемпионат Европы-2020.

Наибольшего роста в обновленном рейтинге добились Армения, Венгрия и Малайзия, поднявшиеся на девять строчек. Ниже всех упала Греция: на девять позиций.





