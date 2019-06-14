Фото дня: Как выглядит провал в «Меге Дыбенко»

Пол в «Меге Дыбенко» провалился в секции, где торгуют бытовой техникой. По утверждению очевидцев, перекрытия не выдержали проводившегося ремонта.

Как сообщил «Фонтанке» днем 14 июня очевидец, дыра в полу возникла ночью в отделе «М. Видео». Там шел ремонт, и якобы строители переборщили с техникой. Бетонная стяжка рухнула вместе с электрогидравлическим роботом.

Образовавшийся провал визуально занимает площадь до 10 квадратных метров. В пролом никто не провалился, но конструкции прилетели на машину, которая стояла на парковке.

Сегодня «Мега» закрыта — как объясняется на официальном сайте, по «техническим причинам».







«Фонтанке» удалось увидеть, как выглядит сейчас место происшествия.