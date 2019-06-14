Сечин и его окружение могут использовать самолеты «Роснефти» для личных целей. Reuters нашел главу госкомпании на Пальма-де-Майорке

Корпоративные самолеты «Роснефти» были замечены на курортах в то же время, когда там отдыхали главный исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин и люди из его окружения. Об этом 14 июня пишет Reuters.

Издание проследило за 290 рейсами «Роснефти» с января 2015-го по май 2019 года. 96 из них пришлись на праздничные дни или на период с вечера пятницы по утро понедельника по московскому времени. Журналисты обратили внимание, что 8 раз самолеты компании летали на Сардинию, 7 раз — на остров Пальма-де-Майорка, 15 раз — на Мальдивы. При этом информации о мероприятиях «Роснефти» в этих местах не было. Reuters упоминает, что многие встречи Сечина проходят в закрытом режиме, и прессе о них не сообщают.

При этом бывшая жена Сечина Марина, а также некоторые его друзья публикуют в соцсетях фотографии именно с тех курортов, на которые прилетают самолеты «Роснефти». Фотографий самого Сечина обнаружить не удалось, однако в распоряжении агентства есть фото «человека, похожего на главу "Роснефти"», который садится в корпоративный самолет компании в аэропорту Пальма-де-Майорки в прошлом году.

В «Роснефти» в ответ на запрос Reuters заявили, что «административные расходы осуществляются в соответствии с корпоративными стандартами». Это означает, что сотрудники «не используют имущество и активы компании в личных целях».





