Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта. За гражданством РФ обратились 12 тысяч человек
МВД России начинает выдачу российских паспортов на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса.
«Процесс получения документов организован в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе», – сообщает 14 июня РБК со ссылкой на свои источники, близкие к Министерству внутренних дел.
В данный момент одобрены заявки 1,2 тысячи человек, тогда как всего было подано 12 тысяч заявок. Власти ДНР рассказали, что ими было получено от населения 8 тысяч пакетов документов для получения гражданства РФ.
Справка:
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года. Судя по данным «Левада-центра» (носит статус иностранного агента), каждый десятый житель РФ (10%) совершенно не поддерживает решение президента Владимира Путина. Ещё 12% «скорее не поддерживают». Семь из десяти россиян – «за». 37% «скорее поддерживают» раздачу паспортов гражданам Украины. 33% поддерживают Путина в этом решении «полностью».
Украина, в свою очередь, пообещала не признавать https://www.fontanka.ru/2019/05/08/077/ новые документы.