Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта. За гражданством РФ обратились 12 тысяч человек

МВД России начинает выдачу российских паспортов на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Процесс получения документов организован в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе», – сообщает 14 июня РБК со ссылкой на свои источники, близкие к Министерству внутренних дел.

В данный момент одобрены заявки 1,2 тысячи человек, тогда как всего было подано 12 тысяч заявок. Власти ДНР рассказали, что ими было получено от населения 8 тысяч пакетов документов для получения гражданства РФ.





