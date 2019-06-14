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Власть
14.06.2019 12:09
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ГУДП «Центр» отказалось рассказывать, у кого закупает уборочную технику на 3 млрд. Об этом положено знать только контролерам

Петербургское городское дорожное предприятие «Центр» сообщило, что не может раскрыть информацию о победителях аукционов на закупку 470 единиц уборочной техники на 3 млрд рублей. Ранее такую же секретность развели вокруг вопроса о привлечении денег на эту закупку. 

14 июня ГУДП «Центр» ответило на запрос «Фонтанки» относительно закупки уборочной техники на 3 млрд рублей. Всего было разыграно 5 лотов, по 4-м из них заключены контракты, по одному — на 833 млн рублей — подведен итог и выбран подрядчик. Тем не менее контрагенты во всех протоколах не названы, а в информации о договорах не указывается их название.

Издание попробовало спросить у заказчика напрямую. В ответ предприятие сослалось на постановление правительства от 22 июня 2018 года, которым были внесены изменения в постановление «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки». Согласно ему, вся информация в реестре является общедоступной за исключением нескольких подпунктов, среди которых — как раз сведения о поставщике. «Информация по перечисленным подпунктам предоставляется Федеральной антимонопольной службе, Счетной палате РФ, контрольно-счетным органам субъектов РФ, контрольно-счетным органам муниципальных образований, Федеральному казначейству», – пишет ГУДП «Центр». 

Ранее предприятие отказалось рассказать, откуда оно собирается взять 3 млрд на закупку уборочной техники, сославшись на коммерческую тайну. Впрочем, собеседники «Фонтанки» в финансовом блоке сообщили, что ГУДП «Центр» возьмет кредит в коммерческом банке, после чего из бюджета города будет направлена субсидия на погашение тела долга. А вскоре дорожники объявили конкурс на соответствующий кредит по ставке не более 11%. 

Эта «секретная» закупка широко анонсировалась ранее. В частности, о ней говорили врио губернатора Александр Беглов и глава правительства Дмитрий Медведев, договариваясь о бюджетной помощи федерального центра Петербургу.  Сами аукционы были объявлены в начале мая.  Предполагается закупить 110 многофункциональных погрузчиков с комплектом навесного оборудования за 1,078 млрд рублей, 74 комбинированных машин с навесным оборудованием за 536 млн рублей, 119 — за 833 млн, 40 — за 279 млн, а также 128 коммунальных машин на базе колесного трактора за  211 млн.




© Фонтанка.Ру

Справка:

ГУДП «Центр» - одно из крупнейших дорожных предприятий, и именно ему в прошлом году досталось больше всего контрактов на содержание дорог. За 994 млн предприятие подрядилось в Василеостровском и Петроградском районах, за 634 млн — в Московском, за 726 млн — в Центральном, за 473 млн — в Адмиралтейском, за 475 млн — во Фрунзенском и за 605 млн — в Невском.

Городское управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении дорожных предприятий, заподозрив их в заключении картельного соглашения: на каждом из конкурсов боролись по два участника, которые синхронно снижали стартовую цену до идентичных сумм, в результате чего город экономил лишь полпроцента от стартовой стоимости. Рассмотрение этого дела комиссия продолжит летом.

В ходе снежной зимы-2018/19 чиновники неоднократно сообщали, что отрасль уборки профинансирована бюджетом лишь на 60% от нормативной потребности. Врио губернатора Александр Беглов заявлял, что дополнительная потребность города в уборочной технике составляет 1,2 тысячи единиц. Обслуживать их должны в 2 смены 2,5 тысячи водителей-механизаторов. Вице-губернатор Николай Бондаренко говорил о том, что всего Петербургу требуется 3,5 тысячи единиц. При этом Смольный отказался от весенней корректировки бюджета, в связи с чем встал вопрос, как чиновники собираются изыскивать средства на покупку техники.

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