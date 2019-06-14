ГУДП «Центр» отказалось рассказывать, у кого закупает уборочную технику на 3 млрд. Об этом положено знать только контролерам

Петербургское городское дорожное предприятие «Центр» сообщило, что не может раскрыть информацию о победителях аукционов на закупку 470 единиц уборочной техники на 3 млрд рублей. Ранее такую же секретность развели вокруг вопроса о привлечении денег на эту закупку.

14 июня ГУДП «Центр» ответило на запрос «Фонтанки» относительно закупки уборочной техники на 3 млрд рублей. Всего было разыграно 5 лотов, по 4-м из них заключены контракты, по одному — на 833 млн рублей — подведен итог и выбран подрядчик. Тем не менее контрагенты во всех протоколах не названы, а в информации о договорах не указывается их название.

Издание попробовало спросить у заказчика напрямую. В ответ предприятие сослалось на постановление правительства от 22 июня 2018 года, которым были внесены изменения в постановление «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки». Согласно ему, вся информация в реестре является общедоступной за исключением нескольких подпунктов, среди которых — как раз сведения о поставщике. «Информация по перечисленным подпунктам предоставляется Федеральной антимонопольной службе, Счетной палате РФ, контрольно-счетным органам субъектов РФ, контрольно-счетным органам муниципальных образований, Федеральному казначейству», – пишет ГУДП «Центр».

Ранее предприятие отказалось рассказать, откуда оно собирается взять 3 млрд на закупку уборочной техники, сославшись на коммерческую тайну. Впрочем, собеседники «Фонтанки» в финансовом блоке сообщили, что ГУДП «Центр» возьмет кредит в коммерческом банке, после чего из бюджета города будет направлена субсидия на погашение тела долга. А вскоре дорожники объявили конкурс на соответствующий кредит по ставке не более 11%.

Эта «секретная» закупка широко анонсировалась ранее. В частности, о ней говорили врио губернатора Александр Беглов и глава правительства Дмитрий Медведев, договариваясь о бюджетной помощи федерального центра Петербургу. Сами аукционы были объявлены в начале мая. Предполагается закупить 110 многофункциональных погрузчиков с комплектом навесного оборудования за 1,078 млрд рублей, 74 комбинированных машин с навесным оборудованием за 536 млн рублей, 119 — за 833 млн, 40 — за 279 млн, а также 128 коммунальных машин на базе колесного трактора за 211 млн.





