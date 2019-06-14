Угонщик в хозяйственных перчатках за полчаса успел доехать до Мурино и попался

Сотрудники ГИБДД Московского района Петербурга по «горячим следам» задержали угонщика автомобиля. Из Петербурга тот успел доехать до Всеволожского района области.

Как сообщили 14 июня в отделе пропаганды ОГИБДД по Московскому району, в 23:40 13 июня сотрудники ГИБДД во время несения службы получили от оперативного дежурного информацию об угоне белой Skoda Rapid с Кузнецовской улицы. В 1:10 автомобиль нашли в Мурино.

За рулем «Шкоды» был мужчина в хозяйственных перчатках, рядом с машиной нашли радиостанцию. В самом автомобиле были разобраны торпедо и блок предохранителей, из электронной цепи удалены электронные блоки слежения и реле, а также лежала аппаратура, которая, предположительно, позволяет глушить сигналы сотовой связи и GPS. Номера на машине были установлены поддельные.







Водителя задержали и доставили в дежурную часть 29-го отдела полиции УМВД России по Московскому району. Он подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

Видео: «Дорожный инспектор»/vk.com