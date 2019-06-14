Пожарные спасают три сотни кошек на Васильевском острове. Горит приют «Брошенный ангел»

Приют для животных «Брошенный ангел» горит на Васильевском острове днём 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в одном из зданий приюта на Кожевенной линии, 1, поступила на пульт дежурного около половины одиннадцатого. В городском управлении МЧС отмечают, что в 2-3-этажном здании сложной планировки с пристройкой горят 10 квадратных метров.

Площадь пожара небольшая, но работу огнеборцам осложняет множество кошек, которых нужно спасать. Поэтому первым делом сотрудники бросились спасать жизни хвостатым. По сообщению администрации приюта, в помещении находились 7 собак и 300 кошек.





