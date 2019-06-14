Гендиректор «Гранд паласа»: Cкладывается ощущение, что я синий прожженный фанат, который нарезается уже по дороге в аэропорт

Константин Образцов, гендиректор галереи бутиков «Гранд палас», провел год рядом с молодыми людьми, которые и в лесу могут защитить честь «Зенита». 46 матчей петербургского клуба, 24 выезда, 92 тысячи километров. Зачем это все, Образов попытался объяснить «Фонтанке».

из личного архива

Каждый год среди болельщиков «Зенита» отдельно отмечают тех, кто сумел посетить все матчи петербургской команды. В чемпионский год «золотой» сезон за «Зенит» «пробили» аж 16 человек, которых перечислили на сайте Landscrona.ru: Левша, Локтионов, Руслан, Слепой, Арсений, Галина «Моисеевна», Корней, Ермак, Дима Градиент, Данко, Трубадур, Ксюша, Денис Панасюк, Катарина, Адепт и Константин Образцов. Эти люди были на 46 матчах, среди которых 24 выезда, 22 города, 8 стран, и проехали более 92 тысяч километров. Отдел спорта «Фонтанки» решил поговорить с одним из них — Константином Образцовым, генеральным директором галереи бутиков «Гранд палас».

- По твоему инстаграму я вижу, что ты давно катаешься, но у меня сложилось впечатление по предыдущим годам, что прежде на «золотой» сезон ты не замахивался?

– Да. У меня раньше больше 3-4 выездов за сезон не было, и то, активизировался я только в последние годы. Лет 15 назад выезд в Москву на фанатском басе уже был полноценным событием.

- И чего уж там: твой социальный статус, мягко скажем, противоречит идее традиционного фанатского выезда — на басе или на «собаках», с блевотиной и драками. Насколько комфортно ты себя ощущал в этом жанре?







– На тот момент — абсолютно комфортно. Единственное, приходилось оттаскивать от истинных хулиганов своих блюющих товарищей. В итоге – постепенно втянулся. В дальнейшем сказалось знакомство с Михаилом Локтионовым (знаменитый болельщик "Зенита", который не пропускает матчи петербургского клуба дома и на выезде уже больше 10 лет. – Прим. ред.), он меня немножко заразил этим вирусом путешествий: стало все более и более интересно.

- Ты же болельщик с давним прошлым?

– На домашках я очень давно. Первый поход — с отцом, 1984 год, подарок на 11-летие, Кирова, «Зенит» — «Динамо» Минск, 4:1. В осознанном возрасте попал на стадион уже в институтские годы, в середине 90-х: Садырин, Кулик, Боков, Давыдов, Кондрашов. Параллельно стал читать все заметочки в прессе, помнишь, такие бесплатные газеты вывешивали на улице? Первый выезд – 99-й, Лужа, финал Кубка. Первый абонемент – 2002-й.

- Пару сезонов назад вы достаточно активно катались за «Зенитом-2». Это достаточно странный вид спорта.

– Активно катался все-таки Михаил Локтионов. В тот год он сделал двойничок: пробил «золотые» сезоны и за основную команду, и за «Зенит-2». Я иногда составлял ему компанию. Самый шикарный выезд ФНЛ — это, конечно, в Калининград. Очень люблю этот город и жду «Балтику» в премьерке, пусть даже всеми правдами и неправдами. За «Зенитом-2» я ездил по средней полосе России: Ярославль, Саратов. В таких поездках свой кайф: молодежь совсем другая, и игроки, и тренерский штаб. С ними проще, дистанция меньше, общение свободнее.

- Логистически путешествия с «Зенитом-2» сложнее?

– Да не сильно. Ну куда-то нужно с пересадкой в Москве лететь.

- В прошлом мае пришел Сергей Богданович. И ты внезапно решил пробить «золотой» сезон?

– Практически так и было. Когда только появились новости, что Семак может возглавить «Зенит», я решил для себя, что я попробую пойти на «золотой». Хотя предыдущие годы у меня был девиз «езжу, когда хочется». Я не ставил перед собой никогда задач из серии «умри, но доедь». Всегда решал так: если мне нравится город, если у меня есть время, если погода подходящая, то я с удовольствием съезжу посмотреть место, в котором без футбола я с высокой степенью вероятности никогда больше не буду. Но перед этим сезоном я перековался и поставил себе цель. В итоге красиво все срослось.

- Главная проблема, с которой сталкиваются выездные болельщики, это постоянно меняющийся календарь РПЛ. Как в твоем случае проходило продюсирование?

– Это было непросто. Пришлось с собственниками договариваться на берегу, переговоры проходили сложно. Я расписывал свой отпуск по выездам, но сложнее всего пришлось с международными матчами: все они приходились на рабочие дни. Пару раз находился под жестким прессом. И мое убеждение, что главный навык эффективного руководителя кроется в правильном делегировании полномочий, не всегда находило необходимый отклик в их сердцах.

- Календарь в предыдущие годы давали порциями. Сезон стартовал в Тюмени, было известно, что в Лиге Европы первый адрес Минск. Как ты планировал летнюю часть сезона?

– Как раз таки летняя часть прошла замечательно и легко. Опытные товарищи меня сразу предупредили, что не стоит бронировать билеты и гостиницу заблаговременно. Потому что туры и начало матча переносят. Пару раз за сезон приходилось переносить билеты, но с каждым туром я становился все опытнее. Как добраться до Тюмени? Да выпил в бизнес-зале Пулково и летишь, я уж и не помню, чтоб туда было как-то сложно добраться.

- Все выезды самолетами?

– Нет, в Минск мы ездили на микроавтобусе. Волшебный выезд во всех отношениях, кроме результата. День до Витебска, потом короткий перегон до Минска. Следующий евровыезд был тоже на авто: в Мольде. Мы поехали без парома, все на колесах: перепрыгнули поверху Ботнический залив, ночь в Швеции, и на второй день – в Мольде.

- Почем бензин в Норвегии?

– Безумно дорого. И там нигде не принимают наличные, а карты иногда подъедал терминал. Были и такие проблемы. Деньги со счета списываются, кажется, до сих пор.

- За это мы и любим Лигу Европы: в ней играют команды из интересных городов. В этом розыгрыше достались Копенгаген, Бордо и Прага.

– Я по итогам поездок в группе отличился: решил мыслить на пару шагов вперед, пошел и заблаговременно сделал себе полугодовую английскую визу. Был шанс, что в 1/16 нам могут попасться команды из Лондона – «Челси» или «Арсенал». Опасался, что в короткий срок после жеребьевки можно не успеть или придется переплачивать безумные деньги. Так и пролежала без дела, надо хотя бы раз прокатать. Вся компания меня в итоге стебет за эту «предусмотрительность».

- В Москву высокоскоростные поезда?

– Туда можно как угодно, а обратно я предпочитаю ночные поезда. Не люблю прилетать в 3 ночи и улетать в 5 утра. Тем более нам, противникам ЗОЖа, тяжело вдвойне.

- У тебя есть какие-то специальные лайфхаки для активно путешествующих?

– Да нет. Я сторонник минимума вещей в поездке. Зарядка для телефона, футболка, зубная щетка и погнали.

- Вы с командой общаетесь на выездах?

– Редко. Я лично стараюсь команду не трогать на выездах. В Петербурге мы можем пообщаться, а там, перед игрой, — лучше не надо. Хотя с большинством игроков я в более-менее приятельских отношениях или как минимум знаем друг друга в лицо. Они, как ты понимаешь, частые гости у нас.

- Насколько я помню, к тебе же Халк ходил смотреть новинки с португальским субтитрами?

– Нет, Халк был только один раз, на бразильском мульте. Чаще ходили Кришито, Хави Гарсия. Премьерные показы на языке наших легионеров – явление у нас крайне редкое, а иностранцы — тот же Витсель – этого понять никак не могли, или не хотели. Как это нельзя посмотреть «Мстителей» на португальском или французском?

- Культурная программа у вас есть на выездах?

– Да, обязательно: лучшие бары города. Я всегда стараюсь изучить вопрос общепита, тем более что это связано с моей непосредственной работой. Знай и люби свою страну, знай и люби хореку (HoReCa — сегмент индустрии гостеприимства и питания. — Прим. ред.) России.

- В свое время меня поразил один из ресторанов в Казани. Там даже десерты были из мяса. Я понял, что такое казнь белком.

– Не скажу, что стал экспертом в данном вопросе за год, но в той же Казани, пару лет назад, меня поразил один «speak easy бар». Крайне интересные места есть и в Хабаровске, и в Ростове, Екатеринбурге, Туле и, тем более, в Копенгагене.

- С точки зрения баров меня в свое время удивила Пермь. Весною 2016 года я был поражен качеством ночной жизни: супербары, симпатичная публика, столичный ассортимент. Нет ощущения захолустья. Тебя какой-то город России удивил?

– Повторюсь, мне очень симпатичен Калининград. Пусть там и не такая обширная программа, но там великолепные пляжи, прекраснейшая Куршская коса. Еще добавлю Екатеринбург. Ростов с левым берегом Дона и раками — это уже классика. Для меня стабильная константа такой поездки — это станица Черкасская. Поэтому и последний выезд у меня длился около 4 дней. Мне там, скажем так, очень нравится. Ростов — душевный город во всех отношениях. Лучше летнего выезда в Ростов может быть только весенний выезд в Краснодар.

- Мы понимаем прекрасно, что на выезде на первых 10 рядах стоят обычно те люди, которые на «Газпром Арене» поддерживают команду на Вираже. Как ты, директор торгового комплекса на Невском проспекте с лакшери-кинотеатром, уживаешься с парнями, которые и в лесу могут защитить честь «Зенита»?

– Ты знаешь, вообще никаких проблем. Мне очень комфортно с ними, я многих из них хорошо знаю. Они как раз настоящие. Отличные собеседники, надежные товарищи. Есть такое выражение: любите «Зенит» в себе, а не себя в «Зените». Это про них.

- В чартер с командой брали с каких-нибудь выездов?

– Нет, я и не напрашивался никогда.

- Служба безопасности клуба помогала с какими-то тревожными моментами?

– Да как-то я не припомню тревоги никакой. Чемпионский выезд в Грозный в мае – сама миролюбивость. Махачкала тоже прошла без проблем и оставила прекрасные воспоминания - как мы купались и пили домашнее вино на ночном пляже Каспийского моря. Естественно, под рассказы, где кого порезали и обобрали. Дружелюбный французский вояж в Бордо, мирный Стамбул. «Золотой» сезон получился в мажоре и без тремора. Сам удивляюсь.

- Помимо изучения винных карт, у вас были еще какие-то досуговые практики?

– Конечно. Один город — одно караоке. Мы любим петь и, как нам иногда кажется, даже немножко умеем, есть коронные треки: «Скользкие улицы», «WWW-Ленинград», «Просто». Самый безумный поход в караоке получился в Туле: к нам присоединился после матча Лука Джорджевич, а потом мы своими глазами увидели певческий талант вратаря Левашова в деле. Мы ему аплодировали стоя: он исполнил практически весь репертуар «Короля и шута».

- Будешь за ним следить сейчас в «Спартаке». Рыбалка-музеи?

– Я понимаю, что пока по разговору складывается ощущение, что я синий прожженный фанат, который нарезается уже по дороге в аэропорт, а после выезда отходит с капельницей дома. До музея оружия в Туле не добрался пока, но очень понравился Хабаровский краевой, в Уфе отличный Национальный музей Башкортостана.

- У Михаила Локтионова 11 «золотых» сезонов подряд. Понятно, что такое интервью надо заканчивать вопросом из серии «ваши творческие планы». Второй «золотой» подряд или все, галочку поставил и ладно?

– Ты знаешь, нельзя загадывать. Пока я понимаю, что очень хочется пробить Сочи. Великолепный выезд и предварительный календарь располагает. К сожалению, «Тамбов» будет играть не в Тамбове, а так хотел туда скатать. Возможно, в любимые города поеду: Ростов, Краснодар. Сейчас ничего не загадываю, но точно марафон ради марафона продолжать не буду. Снова перехожу в фазу «выезда по фану», в удовольствие.

Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»