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Спорт
14.06.2019 12:17
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Гендиректор «Гранд паласа»: Cкладывается ощущение, что я синий прожженный фанат, который нарезается уже по дороге в аэропорт

Константин Образцов, гендиректор галереи бутиков «Гранд палас», провел год рядом с молодыми людьми, которые и в лесу могут защитить честь «Зенита». 46 матчей петербургского клуба, 24 выезда, 92 тысячи километров. Зачем это все, Образов попытался объяснить «Фонтанке».

Гендиректор «Гранд паласа»: Cкладывается ощущение, что я синий прожженный фанат, который нарезается уже по дороге в аэропорт

из личного архива

Каждый год среди болельщиков «Зенита» отдельно отмечают тех, кто сумел посетить все матчи петербургской команды. В чемпионский год «золотой» сезон за «Зенит» «пробили» аж 16 человек, которых перечислили на сайте Landscrona.ru: Левша, Локтионов, Руслан, Слепой, Арсений, Галина «Моисеевна», Корней, Ермак, Дима Градиент, Данко, Трубадур, Ксюша, Денис Панасюк, Катарина, Адепт и Константин Образцов. Эти люди были на 46 матчах, среди которых 24 выезда, 22 города, 8 стран, и проехали более 92 тысяч километров. Отдел спорта «Фонтанки» решил поговорить с одним из них — Константином Образцовым, генеральным директором галереи бутиков «Гранд палас».

- По твоему инстаграму я вижу, что ты давно катаешься, но у меня сложилось впечатление по предыдущим годам, что прежде на «золотой» сезон ты не замахивался?

– Да. У меня раньше больше 3-4 выездов за сезон не было, и то, активизировался я только в последние годы. Лет 15 назад выезд в Москву на фанатском басе уже был полноценным событием.

- И чего уж там: твой социальный статус, мягко скажем, противоречит идее традиционного фанатского выезда — на басе или на «собаках», с блевотиной и драками. Насколько комфортно ты себя ощущал в этом жанре?



– На тот момент — абсолютно комфортно. Единственное, приходилось оттаскивать от истинных хулиганов своих блюющих товарищей. В итоге – постепенно втянулся. В дальнейшем сказалось знакомство с Михаилом Локтионовым (знаменитый болельщик "Зенита", который не пропускает матчи петербургского клуба дома и на выезде уже больше 10 лет. – Прим. ред.), он меня немножко заразил этим вирусом путешествий: стало все более и более интересно.

из личного архива Константина Образцова
из личного архива Константина Образцова

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- Ты же болельщик с давним прошлым?

– На домашках я очень давно. Первый поход — с отцом, 1984 год, подарок на 11-летие, Кирова, «Зенит» — «Динамо» Минск, 4:1. В осознанном возрасте попал на стадион уже в институтские годы, в середине 90-х: Садырин, Кулик, Боков, Давыдов, Кондрашов. Параллельно стал читать все заметочки в прессе, помнишь, такие бесплатные газеты вывешивали на улице? Первый выезд – 99-й, Лужа, финал Кубка. Первый абонемент – 2002-й. 

- Пару сезонов назад вы достаточно активно катались за «Зенитом-2». Это достаточно странный вид спорта. 

– Активно катался все-таки Михаил Локтионов. В тот год он сделал двойничок: пробил «золотые» сезоны и за основную команду, и за «Зенит-2». Я иногда составлял ему компанию. Самый шикарный выезд ФНЛ — это, конечно, в Калининград. Очень люблю этот город и жду «Балтику» в премьерке, пусть даже всеми правдами и неправдами. За «Зенитом-2» я ездил по средней полосе России: Ярославль, Саратов. В таких поездках свой кайф: молодежь совсем другая, и игроки, и тренерский штаб. С ними проще, дистанция меньше, общение свободнее.

- Логистически путешествия с «Зенитом-2» сложнее?

– Да не сильно. Ну куда-то нужно с пересадкой в Москве лететь.

- В прошлом мае пришел Сергей Богданович. И ты внезапно решил пробить «золотой» сезон?

– Практически так и было. Когда только появились новости, что Семак может возглавить «Зенит», я решил для себя, что я попробую пойти на «золотой». Хотя предыдущие годы у меня был девиз «езжу, когда хочется». Я не ставил перед собой никогда задач из серии «умри, но доедь». Всегда решал так: если мне нравится город, если у меня есть время, если погода подходящая, то я с удовольствием съезжу посмотреть место, в котором без футбола я с высокой степенью вероятности никогда больше не буду. Но перед этим сезоном я перековался и поставил себе цель. В итоге красиво все срослось.

- Главная проблема, с которой сталкиваются выездные болельщики, это постоянно меняющийся календарь РПЛ. Как в твоем случае проходило продюсирование?

– Это было непросто. Пришлось с собственниками договариваться на берегу, переговоры проходили сложно. Я расписывал свой отпуск по выездам, но сложнее всего пришлось с международными матчами: все они приходились на рабочие дни. Пару раз находился под жестким прессом. И мое убеждение, что главный навык эффективного руководителя кроется в правильном делегировании полномочий, не всегда находило необходимый отклик в их сердцах.

из личного архива Константина Образцова
из личного архива Константина Образцова

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- Календарь в предыдущие годы давали порциями. Сезон стартовал в Тюмени, было известно, что в Лиге Европы первый адрес Минск. Как ты планировал летнюю часть сезона?

– Как раз таки летняя часть прошла замечательно и легко. Опытные товарищи меня сразу предупредили, что не стоит бронировать билеты и гостиницу заблаговременно. Потому что туры и начало матча переносят. Пару раз за сезон приходилось переносить  билеты, но с каждым туром я становился все опытнее. Как добраться до Тюмени? Да выпил в бизнес-зале Пулково и летишь, я уж и не помню, чтоб туда было как-то сложно добраться. 

- Все выезды самолетами?

– Нет, в Минск мы ездили на микроавтобусе. Волшебный выезд во всех отношениях, кроме результата. День до Витебска, потом короткий перегон до Минска. Следующий евровыезд был тоже на авто: в Мольде. Мы поехали без парома, все на колесах: перепрыгнули поверху Ботнический залив, ночь в Швеции, и на второй день – в Мольде. 

- Почем бензин в Норвегии?

– Безумно дорого. И там нигде не принимают наличные, а карты иногда подъедал терминал. Были и такие проблемы. Деньги со счета списываются, кажется, до сих пор.

- За это мы и любим Лигу Европы: в ней играют команды из интересных городов. В этом розыгрыше достались Копенгаген, Бордо и Прага.

– Я по итогам поездок в группе отличился: решил мыслить на пару шагов вперед, пошел и заблаговременно сделал себе полугодовую английскую визу. Был шанс, что в 1/16 нам могут попасться команды из Лондона – «Челси» или «Арсенал». Опасался, что в короткий срок после жеребьевки можно не успеть или придется переплачивать безумные деньги. Так и пролежала без дела, надо хотя бы раз прокатать. Вся компания меня в итоге стебет за эту «предусмотрительность».

- В Москву высокоскоростные поезда?

– Туда можно как угодно, а обратно я предпочитаю ночные поезда. Не люблю прилетать в 3 ночи и улетать в 5 утра. Тем более нам, противникам ЗОЖа, тяжело вдвойне.

- У тебя есть какие-то специальные лайфхаки для активно путешествующих?

– Да нет. Я сторонник минимума вещей в поездке. Зарядка для телефона, футболка, зубная щетка и погнали.

- Вы с командой общаетесь на выездах?

– Редко. Я лично стараюсь команду не трогать на выездах. В Петербурге мы можем пообщаться, а там, перед игрой, — лучше не надо. Хотя с большинством игроков я в более-менее приятельских отношениях или как минимум знаем друг друга в лицо. Они, как ты понимаешь, частые гости у нас.

- Насколько я помню, к тебе же Халк ходил смотреть новинки с португальским субтитрами?

– Нет, Халк был только один раз, на бразильском мульте. Чаще ходили Кришито, Хави Гарсия. Премьерные показы на языке наших легионеров – явление у нас крайне редкое, а иностранцы — тот же Витсель  – этого понять никак не могли, или не хотели. Как это нельзя посмотреть «Мстителей» на португальском или французском?

- Культурная программа у вас есть на выездах?

– Да, обязательно: лучшие бары города. Я всегда стараюсь изучить вопрос общепита, тем более что это связано с моей непосредственной работой. Знай и люби свою страну, знай и люби хореку (HoReCa — сегмент индустрии гостеприимства и питания. Прим. ред.) России.

- В свое время меня поразил один из ресторанов в Казани. Там даже десерты были из мяса. Я понял, что такое казнь белком.

– Не скажу, что стал экспертом в данном вопросе за год, но в той же Казани, пару лет назад, меня поразил один «speak easy бар». Крайне интересные места есть и в Хабаровске, и в Ростове, Екатеринбурге, Туле и, тем более, в Копенгагене.

- С точки зрения баров меня в свое время удивила Пермь. Весною 2016 года я был поражен качеством ночной жизни: супербары, симпатичная публика, столичный ассортимент. Нет ощущения захолустья. Тебя какой-то город России удивил?

– Повторюсь, мне очень симпатичен Калининград. Пусть там и не такая обширная программа, но там великолепные пляжи, прекраснейшая Куршская коса. Еще добавлю Екатеринбург. Ростов с левым берегом Дона и раками — это уже классика. Для меня стабильная константа такой поездки — это станица Черкасская. Поэтому и последний выезд у меня длился около 4 дней. Мне там, скажем так, очень нравится. Ростов — душевный город во всех отношениях. Лучше летнего выезда в Ростов может быть только весенний выезд в Краснодар.

- Мы понимаем прекрасно, что на выезде на первых 10  рядах стоят обычно те люди, которые на «Газпром Арене» поддерживают команду на Вираже. Как ты, директор торгового комплекса на Невском проспекте с лакшери-кинотеатром, уживаешься с парнями, которые и в лесу могут защитить честь «Зенита»?

– Ты знаешь, вообще никаких проблем. Мне очень комфортно с ними, я многих из них хорошо знаю. Они как раз настоящие. Отличные собеседники, надежные товарищи. Есть такое выражение: любите «Зенит» в себе, а не себя в «Зените». Это про них.

из личного архива Константина Образцова
из личного архива Константина Образцова

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- В чартер с командой брали с каких-нибудь выездов? 

– Нет, я и не напрашивался никогда. 

- Служба безопасности клуба помогала с какими-то тревожными моментами? 

– Да как-то я не припомню тревоги никакой. Чемпионский выезд в Грозный в мае – сама миролюбивость. Махачкала тоже прошла без проблем и оставила прекрасные воспоминания -  как мы купались и пили домашнее вино на ночном пляже Каспийского моря. Естественно, под рассказы, где кого порезали и обобрали. Дружелюбный французский вояж в Бордо, мирный Стамбул. «Золотой» сезон получился в мажоре и без тремора. Сам удивляюсь.

- Помимо изучения винных карт, у вас были еще какие-то досуговые практики?

– Конечно. Один город — одно караоке. Мы любим петь и, как нам иногда кажется, даже немножко умеем, есть коронные треки: «Скользкие улицы», «WWW-Ленинград», «Просто». Самый безумный поход в караоке получился в Туле: к нам присоединился после матча Лука Джорджевич, а потом мы своими глазами увидели певческий талант вратаря Левашова в деле. Мы ему аплодировали стоя: он исполнил практически весь репертуар «Короля и шута». 

- Будешь за ним следить сейчас в «Спартаке». Рыбалка-музеи?

– Я понимаю, что пока по разговору складывается ощущение, что я синий прожженный фанат, который нарезается уже по дороге в аэропорт, а после выезда отходит с капельницей дома. До музея оружия в Туле не добрался пока, но очень понравился Хабаровский краевой, в Уфе отличный Национальный музей Башкортостана.

- У Михаила Локтионова 11 «золотых» сезонов подряд. Понятно, что такое интервью надо заканчивать вопросом из серии «ваши творческие планы». Второй «золотой» подряд или все, галочку поставил и ладно?

– Ты знаешь, нельзя загадывать. Пока я понимаю, что очень хочется пробить Сочи. Великолепный выезд и предварительный календарь располагает. К сожалению, «Тамбов» будет играть не в Тамбове, а так хотел туда скатать. Возможно, в любимые города поеду: Ростов, Краснодар. Сейчас ничего не загадываю, но точно марафон ради марафона продолжать не буду. Снова перехожу в фазу «выезда по фану», в удовольствие. 

Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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