Кокорин и Мамаев смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении сразу после прибытия в колонию

Футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар»), осужденные за избиение троих человек, смогут подать ходатайство о прекращении исполнения уголовного наказания, как только прибудут в колонию.

«Условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия трети срока назначенного наказания за преступление средней тяжести, но не ранее чем через полгода после фактического отбытия наказания. С учетом того, что фигурантам дела назначили наказания в виде 1 года 5 месяцев и 1 года 6 месяцев, треть назначенного срока уже прошла. Фактический срок отбывания подразумевает и срок нахождения под стражей, зачтенный в срок приговора», – рассказали 14 июня ТАСС в Федеральной службе исполнения наказаний.

Срок наказания нападающему «Зенита» и полузащитнику «Краснодара» отсчитывается с 13 июня, однако в СИЗО оба находились с 10 октября прошлого года. С учетом того, что сроки нахождения в изоляторе будут пересчитаны из расчета один день за полтора, фактически отбытый срок составляет уже больше года – 369 дней. Это и дает Корорину и Мамаеву право подать ходатайство об УДО.

«Ходатайства рассматриваются по месту отбытия наказания. Единственное, администрация колонии не сможет дать рекомендацию о применении или неприменении к ним УДО, но может быть учтена характеристика из СИЗО», – уточнили в ФСИН.





