Кокорин и Мамаев смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении сразу после прибытия в колонию
Футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар»), осужденные за избиение троих человек, смогут подать ходатайство о прекращении исполнения уголовного наказания, как только прибудут в колонию.
«Условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия трети срока назначенного наказания за преступление средней тяжести, но не ранее чем через полгода после фактического отбытия наказания. С учетом того, что фигурантам дела назначили наказания в виде 1 года 5 месяцев и 1 года 6 месяцев, треть назначенного срока уже прошла. Фактический срок отбывания подразумевает и срок нахождения под стражей, зачтенный в срок приговора», – рассказали 14 июня ТАСС в Федеральной службе исполнения наказаний.
Срок наказания нападающему «Зенита» и полузащитнику «Краснодара» отсчитывается с 13 июня, однако в СИЗО оба находились с 10 октября прошлого года. С учетом того, что сроки нахождения в изоляторе будут пересчитаны из расчета один день за полтора, фактически отбытый срок составляет уже больше года – 369 дней. Это и дает Корорину и Мамаеву право подать ходатайство об УДО.
«Ходатайства рассматриваются по месту отбытия наказания. Единственное, администрация колонии не сможет дать рекомендацию о применении или неприменении к ним УДО, но может быть учтена характеристика из СИЗО», – уточнили в ФСИН.
Справка:
8 мая Кокорин получил полтора года, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.