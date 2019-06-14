Пользователи жалуются на работу мобильного приложения «ВКонтакте» и на «неуловимый» Интернет от «Билайна»

Пользователи «ВКонтакте» испытали сложности в работе мобильной версии приложения. По данным сервиса Downdetector, отчёты о некорректной работе начали поступать ночью 14 июня.

Жалобы фиксируются от пользователей из Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Пензы и других городов. В основном люди сообщают, что у них не загружается мобильное приложение «ВКонтакте», уточняя, что пользуются услугами оператора «Билайн».

Судя по карте сбоев «Билайна» на сайте Downdetector.ru, проблема действительно может быть на стороне оператора. Пользователи пишут, что у них на смартфонах пропадает Интернет.





