Рубль теснит доллар и евро: российская валюта обновила пик перед заседанием ЦБ

Российский рубль обновил июньский пик. Национальная валюта дорожает перед советом директоров ЦБ РФ, на котором может быть принято решение о снижении ключевой ставки и в целом смягчении денежно-кредитной политики регулятора.

По данным на 11:11 14 июня на Московской бирже доллар снизился до отметки 64,4 рубля (–0,18), а евро – 72,69 рубля (–0,12).

Аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов заявил, что с вероятностью почти 100% совет директоров ЦБ примет в пятницу решение о снижении ставки. Потенциально негативный эффект от этого уже учтен в котировках, поэтому к резкому снижению это не приведет, а смягчение политики регулятора может поддержать рынок ОФЗ, а через него и нацвалюту. Благодаря этому курс американской валюты может откатиться до отметки 64,1 рубля за доллар.





