Редактора религиозного отдела дагестанской газеты обвиняют в спонсировании терроризма. Коллектив СМИ считает коллегу «вторым Голуновым»

Следственный комитет возбудил уголовное дело об участии в деятельности террористической организации, фигурантом которого стал редактор отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев.

Как сообщает 14 июня «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката журналиста, сейчас на Гаджиева составляют протокол о задержании. Дело возбуждено по статье 205.5 УК РФ. Ранним утром дома у журналиста прошёл обыск. Оперативники изъяли технику и телефоны.

Редакция «Черновика» считает обвинение, предъявленное Гаджиеву, абсурдным.

«Чтобы было понятно широкому кругу читателей, знающему о Дагестане только из выпуска новостей, объясним, что такое обвинение в финансировании терроризма на Северном Кавказе. Это, примерно, то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве. Если человека надо посадить, и если он хоть немного причастен к религиозной деятельности, то... основание всегда можно найти», – пишет коллектив.







По словам коллег, журналиста и раньше постоянно преследовали, цеплялись за любой повод и «пытались закрыть». Редакция заявила, что будет требовать снять с Гаджиева «все абсурдные обвинения».