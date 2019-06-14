Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

Справка:

8 мая Кокорин получил полтора года, его брат Кирилл столько же. Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания».