Трехмиллионный китайский Хэюань ночью остался без моста. Возможная причина - дожди

Две секции моста в городе Хэюань на юго-востоке Китая обвалились в ночь на 14 июня. Спасти удалось только одного человека.

«Обрушение произошло примерно в 2.12 в пятницу [14 июня]. По предварительным данным, в реку упали две машины. За 10 часов [поисков] только один человек был спасен», – сообщает 14 июня издание Shanghai.

Число жертв трагедии до сих пор остается неизвестным. Одной из причин случившегося называются осадки. Всю последнюю неделю на юге Поднебесной льют дожди. Провинция Гуандун, где расположен Хэюань, стала одним из наиболее пострадавших районов. По последним данным, около 4 тысяч домов было разрушено, а число пострадавших составляет 280 тысяч человек.





