Задержан младший сын экс-вратаря СКА Соколова, найденный в доме с убитой матерью и изрезанным братом

Младший несовершеннолетний сын экс-вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова задержан во Всеволожском районе Ленобласти. Ранее в частном доме нашли его мать с перерезанным горлом и раненого старшего брата.

О задержании 15-летнего сына хоккеиста 14 июня сообщает издание 47news. При этом пока не ясно, в чем могут подозревать подростка: в убийстве матери либо в причинении ранений старшему брату при самообороне. Сам юноша указывает, что расправу над родительницей учинил 18-летний Максим.

Школьник о трагедии, которая произошла вчера днем в коттеджном посёлке Новая Романовка, говорит так: он находился на втором этаже дома, когда в помещение ворвался Максим. Тот якобы стал душить 15-летнего и пытался ударить его ножом. По словам ныне задержанного, ему удалось вырваться и убежать к соседу. У последнего подросток взял два ножа — якобы для самообороны. Когда же мальчик с соседом вернулся в свой дом, то увидел тело 45-летней Ирины Соколовой с перерезанным горлом. После этого мальчик, по его словам, и набросился с ножами на брата.

Правдивость слов юноши проверяет Следственный комитет. Его старший брат продолжает находиться в реанимации.







Вчера вечером петербургский хоккейный клуб СКА принес соболезнования своему бывшему вратарю и тренеру Максиму Соколову-старшему.