Еще 35 километров «Скандинавии» расширит ВАД по максимальной цене

На аукцион ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ходе которого должен был определиться подрядчик для реконструкции участка трассы «Скандинавия» с 65-го по 100-й км, заявку подала лишь компания «ВАД». Контракт с единственным участником заключат по максимальной цене – 8,6 млрд рублей.

Информация об этом размещена 14 июня на сайте госзакупок. Как сообщается в техзадании, подрядчик должен расширить участок трассы до 6 полос в срок до 30 ноября 2021 года. Помимо обновления дорожного полотна, необходимо организовать 1 скотопрогон, 1 путепровод, 2 моста и 1 надземный пешеходный переход.

Напомним, что в декабре 2018 года после расширения был официально открыт участок трассы А181 «Скандинавия» от 52-го до 65-го км. Стоимость его реконструкции составила 10,9 млрд рублей.

Расширение трассы идет в 5 этапов. Участок с 65-го по 100-й км будет расширен в рамках второго этапа. Полная стоимость составит порядка 18 млрд рублей. Третья очередь (100 – 134-й км) отнесена на 2021-2027 годы. Четвертая (134 – 160-й км) — на 2023-2028-й, именно к ней относится Выборг, до которого, как сообщалось, можно попробовать дотянуться уже к 2024-му. До «Торфяновки» реконструкция дойдет к 2030-му. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей. Пока что все работы на трассе ведет компания «ВАД».





