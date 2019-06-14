«Не случайное это явление было». Патриарх Кирилл нашел политический подтекст в борьбе против храма в Екатеринбурге

Патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета сделал заявление о протестах против строительства храма в Екатеринбурге. Аудиозапись в ночь на 14 июня опубликована в телеграм-канале «Слово патриарха».

Предстоятель РПЦ считает, что акции против храма не были стихийными.

«Мы знаем, что и сейчас в нашем обществе происходит. Вот взяли и организовали группу молодежи, которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге. Мне потом удалось посмотреть, какой информацией эти люди обменивались в социальных сетях. Не случайное это явление было. Это хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь», – заявил патриарх.

Он также уточнил, что ситуацию могло бы улучшить информирование жителей о том, что же все-таки собираются строить.







«Идея была сделать храм. А вот справа и слева разбить большой парк и сделать красивую набережную, по которой бы люди могли гулять. То есть превратить это место в самое замечательное место города. И что в результате? Конечно, глубоко убежден в том, что все эти идеи должны были быть визуально представлены людям: не просто заборчик поставили, а на этом заборчике — виды всего того, что здесь будет. Это, может, не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство», – подчеркнул предстоятель РПЦ.

Напомним, по факту массовых протестов в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. В МВД заявили, что «останется оно фикцией или будет полноценно расследовано, зависит от политической воли».