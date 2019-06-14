У десяти отстающих регионов России появились министры-кураторы

Минэкономразвития назначило кураторов для десятка отстающих по экономическим показателям регионов России. Вытягивать их будут федеральные министры.

Как сообщают 14 июня «Ведомости», глава министерства Максим Орешкин будет отвечать за Республику Алтай, Карелию и Тыву. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов стал куратором Курганской области. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев берётся за Адыгею, министр строительства Владимир Якушев присмотрит за Республикой Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин – за Алтайским краем. За «отстающие» регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока будут отвечать профильные министерства.

Кураторами обзавелись регионы с худшими показателями по среднедушевым доходам населения, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, по безработице и инвестициям. Министрам, взявшим ответственность за области и республики, нужно будет подготовить комплекс экстренных мер по развитию экономики. Программы будет утверждать правительство, а кураторы – следить и отчитываться о результатах каждый квартал. Их работу будет контролировать вице-премьер Виталий Мутко.





