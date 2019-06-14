Полицейские просят Путина вернуть уволенного из-за дела Голунова главу УВД по ЗАО. Они создали петицию и хотят выйти на митинг

Сотрудники полиции создали петицию с просьбой к президенту не лишать должности главу УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова, чьи подчиненные задержали спекцора «Медузы» Ивана Голунова.

«Исходя из сложившейся резонансной ситуации [вокруг дела Ивана Голунова], безапелляционно должны нести ответственность только виновные лица в привлечении невиновного Голунова, но никак не руководитель целого аппарата управления МВД», – говорится в тексте петиции.

Полицейские как «такие же граждане» просят Путина разобраться в ситуации и дать ответ во время предстоящей «Прямой линии». Авторы петиции указывают, что Пучков – «высококвалифицированный руководитель», о котором есть только положительные отзывы.

Стражи порядка полагают, что в сложившейся ситуации увольнение – это «очень жесткая мера», тогда как, по их мнению, можно было бы обойтись взысканием.







За сохранение должности генерал-майора свои подписи поставили уже более 1300 человек.

О том, что полицейские могут выйти на митинг, в своем Telegram-канале написал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Напомним, что президент Владимир Путин из-за дела Ивана Голунова подписал указ об освобождении от должности двух сотрудников органов внутренних дел, среди которых был и Андрей Пучков. После этого УВД по ЗАО исчезло с сайта МВД, а потом вернулось, но с новым руководителем.