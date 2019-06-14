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Происшествия
14.06.2019 11:40
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Немолодой мужчина на Pajero получил в ухо после ДТП, но скрылся, чтобы совершить ещё ряд аварий

Неадекватного водителя задержали минувшим вечером в Калининском районе Санкт-Петербурга. Он повредил в общей сложности шесть машин, пытался наехать на человека и был бит.

Немолодой мужчина на Pajero получил в ухо после ДТП, но скрылся, чтобы совершить ещё ряд аварий

Как сообщает 14 июня отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, накануне около 19:40 на Северном проспекте, 77/4 (между Гражданским и Руставели), 60-летний мужчина на «Митсубиши Паджеро» врезался в попутную «КИА», а затем попытался скрыться с места происшествия, в процессе столкнувшись ещё с четырьмя автомобилями. В результате ДТП никто не пострадал, водитель «Паджеро» задержан, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» вели последовательный «репортаж» о похождениях «деда» (так они назвали водителя «Паджеро»). Сначала возле Елизаветинской больницы, по их словам,  водитель «Митсубиши» въехал сзади в легковушку и хотел скрыться. «Когда его пытался остановить водитель, виновник аварии поехал прямиком на парня. Ко всему прочему, дедок за рулём «Митсубиши» был с признаками опьянения. После того, как получил удар, встал и всё равно уехал», – рассказывает Надя.



https://vk.com/spb_today

Через 2,5 часа появился следующий пост: «Водитель на «Митсубиши», который несколько часов назад въехал в машину на Светлановском проспекте и скрылся с места ДТП, задел ещё несколько автомобилей на своем пути. Полицейский сказал, что пострадало 7 машин».

В комментариях отписались двое потерпевших, Надежда и Сергей, а также Александр, который, по его словам, принимал участие в задержании. «Уехал и разбил ещё два авто по пути, на моих глазах. Спрятался на парковке», – уточнил Александр.

«Этот пьяный дедуля въехал в «Шевроле» на пересечении Луначарского и Светлановского, если у кого есть видео с видеорегистратора, киньте в личку», – просит Сергей. Надежда – владелица автомобиля, которому досталось в финале, на проспекте Луначарского, 100. Она рассказывает, что водитель «Митсубиши» скрылся и с места ДТП, после чего ей пришлось ждать ГИБДД больше 3 часов. Петербурженка благодарит всех тех, кто ехал и шёл мимо, «за поимку его, помощь и моральную поддержку».

Мужчину отправили в больницу на освидетельствование, добавляют в группе.

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