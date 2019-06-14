На КАД закрыли одну полосу между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе

Для ликвидации колейности проезжей части на кольцевой автодороге Петербурга с пятницы, 14 июня, сужен участок между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. Работы ведутся на внутреннем кольце.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», до 22 июня на участке внутреннего кольца КАД с 38-го по 41-й километр будут закрыты полоса безопасности и первая полоса. На второй, третьей и четвёртой полосах введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно. Подрядчиком выступает ООО «Техносфера Инжиниринг».

Также до 22 июня будут устранять колейность на внешнем кольце между Таллинским и Московским шоссе. Помимо этого, работы ведутся на внутреннем кольце между проспектом Культуры и дорогой Санкт-Петербург – Матокса и между Колтушским и Мурманским шоссе.





