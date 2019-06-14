В «Меге Дыбенко» провалился пол — торговый центр закрыт

О частичном обрушении пола на первом этаже в торговом центре «Мега Дыбенко» сообщили очевидцы. По их словам, ночью 14 июня в потолке парковки появилась большая дыра. Конструкции рухнули на припаркованный автомобиль.

Изданию 47news в пресс-службе «Икеа», которой принадлежит торговый центр, подтвердили случившееся. Там связали частичное обрушение перекрытий со строительными работами.

«Пострадавших нет, повреждения получил припаркованный автомобиль. Сейчас торговый центр закрыт, за исключением магазина "Икеа", который расположен в отдельном здании. Причины и площадь обрушения будут понятны после выводов экспертов», – сообщили в компании.

Напомним, в марте 2019 года провалился пол в прикассовой зоне супермаркета Spar на Петроградской стороне. В дыру рухнула касса и стеллаж с товарами, травмировало сотрудницу. В государственной жилищной инспекции сообщили, что причиной обрушения стала коррозия металлических балок.





