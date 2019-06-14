Пентагон обнародовал видео, чтобы доказать причастность Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе

Американские военные решили доказать, что за нападением на два танкера в Оманском заливе стоят вооруженные силы Ирана. 14 июня агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на центральное командование Вооруженных сил США опубликовали видео, на котором показаны действия неких людей на катере возле другого судна.

Утверждается, что это военнослужащие Революционной гвардии Ирана, снимающие неразорвавшуюся мину с корпуса одного из атакованных танкеров - Kokuka Courageous, который до этого был поврежден взрывом. Это, по мнению Вашингтона, является доказательством атаки Ирана на танкеры.

Напомним, оба нефтеналивных судна были серьезно повреждены. Их экипажи, среди которых оказались и россияне, удалось эвакуировать. Ранее СМИ сообщали, что в танкеры были выпущены торпеды.







После случившегося в Оманский залив направлен американский эсминец Major. В Вашингтоне говорят, что не желают эскалации конфликта, но Соединенные Штаты намерены «защищать свободу навигации и международной торговли».

В Тегеране не признают своей причастности к случившемуся, возлагая ответственность на врагов страны. Иран призывает все страны региона к диалогу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментариях журналистам заявил, что делать выводы о причинах случившегося преждевременно.