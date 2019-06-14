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Происшествия
14.06.2019 09:23
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Рядом с Московским вокзалом прикрыли пункт кешбэка. За полгода там выдали 130 млн

В Петербурге задержаны очередные теневые банкиры. Старший в иерархии проживал в коммунальной квартире и, в отличие от коллег по ремеслу, поднял проценты за обнал. Наличные же на Лиговском проспекте выдавал человек из Молдавии.

По информации «Фонтанки», 13 июня оперативники «банковского» отдела экономической полиции провели серию обысков по следам Росфинмониторинга. В результате следствием Центрального района было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК – «Незаконная банковская деятельность». Троих подозреваемых задержали до решения суда о мере пресечения. 

В данном случае все трое – не петербуржцы. Двое из Азербайджана, третий из Молдавии. Им вменили обналичивание около 130 миллионов рублей под 14,5 процента, при которых за шесть месяцев прошлого года они заработали 18 миллионов рублей. При этом используя подставную фирму ООО «Стандарт».  

Заметим, что предыдущая группа, недавно задержанная тем же «банковским» отделом, оказывала услуги бизнесменам под 8 процентов. Кстати, названный следствием организатор проживал в коммунальной квартире в Приморском районе. Последние два факта, соединенные вместе, скорее говорят о жадности.



Выдача же кеша коммерсантам шла через неформальный офис, расположенный в сотне метров от Московского вокзала – в доме 30 по Лиговскому проспекту. Как говорится, здесь и банковал мужчина с молдавской фамилией Гуска.     

           

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