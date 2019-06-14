На российских дорогах разрешат скорость до 130 км/ч

ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит 130 км/ч, впервые введут в России.

Об этом 14 июня сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на документ, подготовленный Российским дорожным научно-исследовательским институтом. Заказчиком проекта стал Росавтодор.

Пока допустимая скорость на автомагистралях для легковых машин и мотоциклов составляет 110 км/ч.

Скорость до 130 км/ч разрешат только на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва — Петербург. Для безопасной езды на этих дорогах не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи. А во время снегопада и ливней предельная скорость должна ограничиваться.







На 44 участках других федеральных дорог Росавтодор планирует поднять скорость до 90—110 км/ч.

Есть и другое изменение в ГОСТ: речь идет о сужении левых полос на многополосных магистралях с 3,75 до 3,5 м, что нужно для выравнивания скоростей в потоке. Новые стандарты должны утвердить в августе.

Напомним, скоростную трассу между Москвой и Петербургом обещают запустить к октябрю 2019 года. Но, как выяснила «Фонтанка», к этому сроку могут и не достроить. Под угрозой – съезд на городские улицы.