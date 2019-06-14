У петербургского реконструктора нашли «музей оружия» - в гараже после пожара

Полиция нашла у петербургского реконструктора мини-склад боеприпасов. Жителя Куротного района подвёл пожар в гараже. После тушения пожарные наткнулись на винтовки и гранаты, о чём сразу же дорожили правоохранителям.

Как стало известно «Фонтанке», 48-летний житель Сестрорецка может стать фигурантом уголовного дела. 13 июня в его гараже на Приморском шоссе, 320 случился пожар. Когда сотрудники МЧС закончили с работой, они нашли боеприпасы. В «схроне» были пара карабинов «Маузер», две винтовки Мосина, ППШ, отдельные части оружия, а также около сотни нарезных патронов, порох и три гранаты.

Сотрудники полиции навестили владельца бокса по месту жительства и дополнили коллекцию деактивированным ППШ и парой дисковых магазинов к нему с холостыми патронами, тремя корпусами от мин и 5 гранатами. Все боеприпасы отправили на экспертизу, а владелец написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», коллекционер - активный петербургский реконструктор, бывший моряк. На его странице «ВКонтакте» выложено множество фотографий в военной форме и с оружием.





