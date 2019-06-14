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Власть
14.06.2019 08:46
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Путин повысил оклады судьям

Должностные оклады российских судей повысил президент Владимир Путин. Судя по указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, больше получать представители третьей ветви власти будут с 1 октября текущего года. 

Указ касается судей Конституционного суда, Верховного, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей. Их оклады вырастут в 1,043 раза. Делается это «в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия».

В последний раз зарплаты судьям повышали с 1 января 2018 года. Тогда их оклады выросли на 4%. 

 



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