В Россию поступило 7,5 тысячи пакетов документов на выдачу паспорта из ДНР

7,5 тысячи пакетов документов на получение российского гражданства подали жители самопровозглашенной Донецкой народной республики. Власти передали эти документы в РФ.

Об этом 14 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника миграционной службы ДНР Владимира Краснощека.

«На сегодняшний день принято более 8 тысяч документов на получение гражданства Российской Федерации. 7,5 тысяч уже отправлено», – сообщил он.

Напомним, указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.







Судя по данным «Левада-центра» (носит статус иностранного агента), каждый десятый житель РФ (10%) совершенно не поддерживает решение президента Владимира Путина. Ещё 12% «скорее не поддерживают». Семь из десяти россиян – «за». 37% «скорее поддерживают» раздачу паспортов гражданам Украины. 33% поддерживают Путина в этом решении «полностью».