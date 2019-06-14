Рейс «Уральских авиалиний» летит из Тбилиси в Петербург спустя сутки задержки. Авиакомпания нашла резервный борт

Петербуржцы летят из Тбилиси в Пулково. Самолёт «Уральских авиалиний», судя по данным сервиса Flightradar24 на 8:15 14 июня, пролетел над Волгодонском и держит курс на Воронеж. Люди провели в международном аэропорту Грузии почти сутки.

Накануне вечером «Фонтанка» писала, что рейс задерживают из-за поломки самолёта. Об этом читателям издания сказал командир судна. В итоге авиакомпания приняла решение пригнать резервный борт из Москвы.

Самолёт «Уральских авиалиний» должен был вылететь в Северную столицу около 9 утра 13 июня, но время переносили несколько раз. Пассажиры сообщают, что представителям авиакомпании понадобилась защита полиции, так как люди были очень раздражены после дня в аэропорту.

12 июня, напомним, петербуржцы, купившие билеты на самолёт «Уральских авиалиний», дольше шести часов не могли вылететь в Барселону. Причиной задержки тоже была техническая неисправность борта.





