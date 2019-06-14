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Общество
14.06.2019 08:11
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Конституционный суд России: перешедшие в Росгвардию полицейские обязаны платить за обучение

Досрочно уволившиеся сотрудники полиции обязаны оплачивать свое обучение в ведомственных вузах, даже если они продолжат службу в Росгвардии. К такому выводу пришел Конституционный суд России.

В спорной ситуации оказался выпускник Омской академии министерства внутренних дел РФ Андрей Больгердт. Еще во время обучения с ним был заключен контракт, предусматривающий обязанность выпускника не менее пяти лет отслужить в рядах полиции. В случае нарушения этих требований экс-курсант должен был возместить ведомству расходы на его обучение.

Андрей Больгердт проработал в органах внутренних дел только два года. После проведенной реформы и создания Федеральной службы войск национальной гвардии он уволился из полиции и был назначен на должность оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Каскад». Расценив такое решение подчиненного как нарушение служебного контракта, управление МВД РФ предъявило к бывшему сотруднику иск о возмещении расходов на его обучение в ведомственной академии.

Отрицая эти требования, ответчик утверждал, что фактически продолжает службу. К тому же перейти в СОБР он пытался еще во время работы в полиции, но его рапорт не был одобрен руководством. А согласно указу президента России о реформе, Федеральная служба войск национальной гвардии является правопреемником МВД РФ в отношении в том числе передаваемых ей специальных отрядов и иных подразделений.



Районный суд удовлетворил иск УМВД, взыскав с Андрея Больгердта 113,6 тысячи рублей. Отклоняя его доводы, служители Фемиды констатировали, что «в систему органов внутренних дел войска национальной гвардии не входят». Аналогичное решение принял и Омский областной суд: «Поскольку ответчик уволен из органов внутренних дел, а принят на новую должность и в новую государственную структуру, доводы апелляционной жалобы о вынужденном характере увольнения, правопреемстве в отношении передаваемых в Росгвардию структур МВД не могут быть приняты во внимание», – заключила апелляционная коллегия.

В обращении в Конституционный суд России «гвардеец» просил признать противоречащими основному закону страны нормы правовых актов, возлагающие на полицейских, досрочно расторгнувших служебный контракт в связи с переходом в Росгвардию, обязанность оплачивать свое обучение. Однако высшая инстанция пришла к выводу, что оспариваемая норма федерального закона «имеет целью возмещение государству фактически понесенных расходов на подготовку кадров для органов внутренних дел лишь в тех случаях, когда сотрудник не выполнил добровольно принятых на себя обязательств». «Она не нарушает баланс между правами и свободами сотрудников органов внутренних дел и правомерными публичными интересами общества и государства, а потому не может расцениваться как нарушающая права заявителя», – отмечается в определении Конституционного суда России.

 

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