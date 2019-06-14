Президент России учредил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин своим указом учредил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."», — говорится в тексте указа.

Медаль будет изготовлена из металла серебристого цвета в форме круга диаметром 3,2 см.

На лицевой стороне медали изобразят фигуру воина-победителя, стоящего вполоборота. Он будет одет в полевую форму солдата Красной Армии, в левой руке держать пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), а правой рукой писать на стене здания Рейхстага слово «Победа».





