От 6 до 18 миллионов. Госдума существенно увеличит штрафы за отказ подчиняться Роскомнадзору

Законопроект, существенно увеличивающий штрафы за отказ хранения данных в РФ, за распространение нелегального и опасного контента, за отказ передачи ключей дешифровки силовикам 13 июня внесли в Госдуму депутаты от фракции «Единая Россия» Виктор Пинский и Дмитрий Бессарабов.

В пояснительной записке авторы новых «репрессивных мер» утверждают, что действующие нормы наказаний за правонарушения в Рунете «не отвечают принципам соразмерности, не обеспечивают необходимого профилактического эффекта, создают условия для совершения повторных и неоднократных нарушений». Соблюдение установленных государством требований, в том числе «организаторами распространения информации в сети Интернет», по их мнению, является «приоритетом обеспечения информационной безопасности».

Пинский и Бессарабов предлагают увеличить штрафы за неуведомление о начале распространения информации в Сети с сегодняшних максимальных 300 тысяч рублей до 1 млн за повторное нарушение.

Максимальный штраф за отказ хранения содержимого личных переписок и предоставления этих данных государству в рамках оперативно-розыскных мероприятий предлагается увеличить сразу в 6 раз. С 1 до 6 миллионов.







Так же в 6 раз (до 6 миллионов) предлагается увеличить штраф за отказ передачи ключей для дешифровки сообщений.

Штраф за рапространение контента незарегистированных или лишённых регистрации СМИ предлагается увеличить с нынешних максимальных 700 тысяч рублей до 1 миллиона.

За нарушение запрета на распространение информации вредной для детей с нынешних максимальных 500 тысяч увеличивается до 1 миллиона за повторное нарушение.

В 5 раз предлагается увеличить максимальный штраф за повторное распространение призывов к терроризму.

В случае принятия законопроекта «единороссов» владельца аудио-визуального ресурса за такое административное правонарушение можно будет оштрафовать сразу на 5 миллионов рублей.

Владелец мессенджера, который откажется сотрудничать с властями РФ, вместо миллиона максимального штрафа рискует получить штраф в 2 миллиона за повторный отказ.

Отказ удаления из поисковой выдачи запрещённого в России контента вместо нынешних 700 тысяч рискует обернуться штрафом в 5 миллионов за повторное игнорирование требований.

Повторный штраф за отказ хранения личных данных российских пользователей интернет-сервисов на территории РФ может вырасти до 18 миллионов рублей.

Депутаты Пинский и Бессарабов, аргументируя свои предложения, сослались на опыт Германии, Великобритании, Франции и Турции. «В Германии за нарушение провайдерами телекоммуникационных услуг законного запроса на передачу запрошенной информации, в том числе о механизмах шифрования, уполномоченный орган может наложить штраф в размере до 500 000 евро (36,5 миллионов рублей), либо частично или полностью приостановить деятельность провайдера», – гласит пояснительная записка к законопроекту.

О подготовке законопроекта стало известно всего неделю назад. Сообщалось, что новые нормы помогут устранить несовершенство существующей системы, когда Роскомнадзор использует только блокировку.

В апреле по требованию Роскомнадзора по 3000 рублей штрафа получили компании Facebook и Twitter,после того, как не смогли предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных своих российских пользователей. Роскомнадзор дал интернет-гигантам 9 месяцев на исправление ситуации. Тогда же глава ведомства Александр Жаров заявил, что после штрафа в 500 000 рублей компания Google стала фильтровать в поисковых запросах россиян до 80% противоправного контента.

До этого создатель Facebook Марк Цукерберг тверждал, что его компании не будут хранить данные в тех странах, которые «нарушают права человека», а Владимир Путин заявлял, что власти РФ продолжат «следовать принципу свободы Интернета».

В минувший вторник стало известно, что в рамках подготовки подзаконных актов к закону о «суверенном Интернете» власти намерены владельцев всех линий связи в РФ до 15 ноября обязать раскрыть все данные о себе и своих партнёрах.

В начале июня власти России и Китая договорились тесно сотрудничать в информационной сфере.