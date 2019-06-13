Пресс-секретарь Белого дома уходит

Пресс-секретарь Белого дома уходит со своего поста, об этом в твиттере написал президент США Дональд Трамп.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.

"Через три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в Великий штат Арканзас", -написал он.







"Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса – она была бы фантастическим (губернатором). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!", – написал Трамп.

Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря 26 июля 2017 года. На этом посту она сменила Шона Спайсера, который пробыл пресс-секретарем полгода.