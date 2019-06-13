Террористы обстреляли Алеппо и населенные пункты в двух сирийских провинциях

Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийских провинциях Хама и Латакия, а также городе Алеппо, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"В течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Шмайса, Касталь-Эль-Бордж, Нахшебба, Айн-Эль-Кантара и Мамухия провинции Латакия, Хамамият (дважды), Суран, Хайялин, Шейх-Хадит, Кара-Джурн провинции Хама, северной окраины города Алеппо (дважды)" – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки представителями российского ЦПВС гуманитарные акции не проводились.





