Вячеславу Бутусову присвоили звание заслуженного артиста РФ

Вячеславу Бутусову присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью "Ю-Питер"», — говорится в документе.

В марте 2017 года Бутусов объявил о том, что основанная им группа «Ю-Питер» завершила свою деятельность. До этого был лидером культовой рок-группы СССР и РФ Nautilus Pompilius. Она существовала с 1982 по 1997 год, после распада воссоединялась четыре раза.





