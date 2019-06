Госсекретарь США обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском проливе

Власти США считают, что за атаки на танкеры в Оманском проливе ответственность несет Иран, заявил госсекретарь США Майк Помпео. «По оценке властей Соединенных Штатов, Исламская Республика Иран ответственна за сегодняшние атаки в Оманском проливе. Эта оценка основывается на данных разведки, примененном ( вооружении и уровне экспертизы, который необходим для проведения такой операции», — заявил Помпео.

"It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman...."@StateDept @SecPompeo pic.twitter.com/sTIB0p1kCE