Госсекретарь США обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском проливе

Власти США считают, что за атаки на танкеры в Оманском проливе ответственность несет Иран, заявил госсекретарь США Майк Помпео. «По оценке властей Соединенных Штатов, Исламская Республика Иран ответственна за сегодняшние атаки в Оманском проливе. Эта оценка основывается на данных разведки, примененном ( вооружении и уровне экспертизы, который необходим для проведения такой операции», — заявил Помпео.

"It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman...."@StateDept @SecPompeo pic.twitter.com/sTIB0p1kCE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.

Он также добавил, что недавно Иран якобы совершил похожие атаки против кораблей. Кроме того, по словам главы Госдепа, ни у одной у союзных с Ираном группировок, действующих в данном районе, нет ресурсов и навыков, чтобы провести атаку «с такой высокой степенью сложности».

Помпео подчеркнул, что США защитят свои силы, интересы и поддержат своих партнеров и союзников для обеспечения глобальной торговли и региональной стабильности.







Ранее Associated Press со ссылкой на СМИ ОАЭ сообщило, что танкер Front Altair норвежской судоходной компании Frontline, перевозивший сырую нефть, загорелся и затонул после взрыва. Однако позднее данную информацию опровергло агентство Рейтер, указав на то, что судно ещё горит. Все члены экипажа были эвакуированы и доставлены в безопасное место.

Второе судно — Kokuka Courageous, принадлежащее BSM Ship Management, транспортировало этанол. Экипаж из 21 человека также эвакуирован, но один человек из команды получил легкие ранения в результате инцидента. Взрывы были зафиксированы около 8 утра по местному времени. Расследование случившегося уже начато транспортными компаниями.