Трамп: США и Иран не готовы к новой сделке

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter, что Вашингтон и Тегеран не готовы к новой сделке, американский лидер прокомментировал визит премьера Японии Синдзо Абэ в Иран.

«Я очень ценю, что Абэ поехал в Иран для встречи с аятоллой Али Хаменеи, но в то же время лично мне кажется, что слишком рано даже думать о заключении соглашения. Они не готовы, и мы тоже!», — заявил Трамп.

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.

Ранее Иран уведомил пять стран-подписантов ядерной сделки (СВПД) 2015 года о решении приостановить выполнение некоторых своих обязательств по ядерной сделке — через год после того, как США в одностороннем порядке отказались от него. В частности, Тегеран заявил о намерении прекратить исполнять обязательства, которые связаны с хранением обогащенного урана и тяжелой воды.







До этого США включили Корпус стражей исламской революции (КСИР), являющийся частью вооруженных сил Ирана, а также силы «Кудс» (спецназ КСИР) в список иностранных террористических организаций. В ответ Тегеран признал Центральное командование ВС США (CENTCOM) террористической организацией.

В начале июня Трамп в интервью британскому телеканалу ITV допустил, что Вашингтон может начать военную операцию против Ирана.