Трамп: США и Иран не готовы к новой сделке

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter, что Вашингтон и Тегеран не готовы к новой сделке, американский лидер прокомментировал визит премьера Японии Синдзо Абэ в Иран.

«Я очень ценю, что Абэ поехал в Иран для встречи с аятоллой Али Хаменеи, но в то же время лично мне кажется, что слишком рано даже думать о заключении соглашения. Они не готовы, и мы тоже!», — заявил Трамп.

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we!