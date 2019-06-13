«ВКонтакте» сняли запрет на продажу групп и пабликов: владельцам рекомендуют искать юристов

Рынок по продаже групп и пабликов «ВКонтакте» легализован — соцсеть официально объявила о снятии запрета на их реализацию, что было прописано в правилах.

«Мы знаем, что Вы вкладываете много сил в развитие групп и публичных страниц — и совершенно обоснованно хотите распоряжаться результатом своего труда так, как Вам это угодно. Поэтому мы снимаем запрет на продажу сообществ и обновляем пункты в правилах Вконтакте, – говорится в сообщении администрации соцсети от 13 июня. – Пожалуйста, будьте бдительны — любые подобные сделки Вы совершаете под свою ответственность. Рекомендуем подключать к ним юристов, а также следовать другим рекомендациям». Соцсеть в последние месяцы подвергается критике за политику конфиденциальности. Суд прямо разрешил «ВКонтакте» разглашать полиции данные пользователей.





