Петербуржцы не могут вернуться домой из Тбилиси. «Уральские авиалинии» 13 часов чинят самолёт

У авиакомпании «Уральские авиалинии» снова проблемы. Точнее, у пассажиров. Они уже более 13 часов находятся в аэропорту Тбилиси в надежде вернуться в Петербург. Рейс U6 2801 должен был вылететь в Северную столицу около 9 утра 13 июня, но время переносили несколько раз. Корреспонденту «Фонтанки» пообещали, что борт покинет столицу Грузии после пяти вечера, но, судя по сервису FlightRadar24 и заявлениям пассажиров, он не сдвинулся с места.

«Рейс U62801 Санкт-Петербург-Тбилиси задержан по технической причине. На время задержки пассажирам рейса предоставлены все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. К настоящему моменту неисправность устранена. Планируемое время вылета: 17:20», – заверили «Фонтанку» в пресс-службе авиаперевозчика.

Читательница Анастасия рассказала изданию, что первые 6 часов пассажиры просидели в самолёте на взлётной полосе. Командир судна доложил, что у судна обнаружилась неисправность и её устраняют.

«Потом начали сходить люди, начали доставать их багаж. После командир заявил что самолет исправен и мы не можем улететь только потому, что сходят люди. Люди сошли. Багаж забрали. Мы опять в неведении. Без еды и воды. Каждые полчаса рейс сдвигается. И никто из сотрудников не может ничего объяснить: то экипаж меняют, то самолет чинят, то еще что-то. Люди в панике сдают билеты. По всем горячим линиям, телефонам авиакомпании либо кидают трубку, либо говорят: «Мы уточняем информацию и пропадают», – рассказал Анастасия.







«Фонтанка» попыталась в очередной раз дозвониться до «Уральских авиалиний», но автоответчик горячей линии сообщил, что наша очередь подойдёт через полчаса.

Накануне, напомним, петербуржцы, купившие билеты на самолёт «Уральских авиалиний» дольше шести часов не могли вылететь в Барселону. Причиной задержки снова стала техническая неисправность борта.